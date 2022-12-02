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Сегодня, 16:15

Тарасова поддержала кандидатуру Чайковской на пост главного тренера сборной России

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на новость о выдвижении Елены Чайковской на пост главного тренера сборной России.

«Она абсолютно профессиональный человек и будет достойно выглядеть на любой должности. Могли бы вы предложить другую кандидатуру на это место? Я — нет», — сказала Тарасова корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Ранее эту должность занимал глава ФФККР Александр Горшков, который скончался 17 ноября нынешнего года.

Сборная России по фигурному катанию
Татьяна Тарасова
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Чайковская отреагировала на новость о том, что ее кандидатуру выдвинули на пост главного тренера сборной России
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