Тарасова поддержала кандидатуру Чайковской на пост главного тренера сборной России

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на новость о выдвижении Елены Чайковской на пост главного тренера сборной России.

«Она абсолютно профессиональный человек и будет достойно выглядеть на любой должности. Могли бы вы предложить другую кандидатуру на это место? Я — нет», — сказала Тарасова корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Ранее эту должность занимал глава ФФККР Александр Горшков, который скончался 17 ноября нынешнего года.