Чемпионат России по прыжкам: расписание соревнований и список участников

С 3 по 4 декабря в Санкт-Петербурге пройдет чемпионат России по прыжкам. Следить за соревнованиями в прямом эфире можно с помощью трансляций на официальном сайте Первого канала.

В субботу, 3 декабря, пройдет отборочный этап мужского и женского личных турниров. Фигуристов распределят по сетке: в каждом раунде плей-офф соревнуются двое — они исполняют по два сольных прыжка на выбор. Спортсмен, получивший наибольшую сумму баллов, проходит в следующую стадию.

Финал личного турнира состоится уже в воскресенье в том же формате. Члены сборной России допускаются до основной сетки без предварительного отбора. В финале личных турниров выступят по 16 фигуристов (всего 4 раунда плей-офф: 1/8 финала, четвертьфинал, полуфинал и финал).

В воскресенье, 4 декабря, состоится турнир команд — каждая из них будет состоять из одной спортивной пары и шести фигуристов-одиночников. Соревнование включает пть раундов: в 1-м участвуют пары — они исполнят подкрут, сольный прыжок и по два выброса.

Далее выступят по два одиночника от каждой команды: во 2-м раунде они должны сделать любой тройной прыжок, в 3-м — любой четверной, в 4-м — любой каскад или комбинацию из двух или трех прыжков, в 5-м — любой каскад или комбинацию из не более чем пяти прыжков.

У одиночников в каждом раунде будет по две попытки на исполнение элемента, обе идут в зачет. На лед выйдут команды Алексея Мишина, Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко. Полный состав участников будет известен после жеребьевки.

Участники:

Девушки

Софья Акатьева

Камила Валиева

Алина Горбачева

Мария Гордеева

Алиса Двоеглазова

Вероника Жилина

Анастасия Зинина

Софья Муравьева

Любовь Рубцова

Софья Самоделкина

Софья Титова

Елизавета Туктамышева

Мужчины

Дмитрий Алиев

Андрей Анисимов

Максим Белявский

Петр Гуменник

Владислав Дикиджи

Макар Игнатов

Эдуард Карартынян

Артем Ковалев

Михаил Коляда

Лев Лазарев

Глеб Лутфуллин

Андрей Мозалев

Иван Попов

Александр Самарин

Никита Сарновский

Евгений Семененко

Григорий Федоров

Арсений Федотов

Пары

Александра Бойкова — Дмитрий Козловский

Анастасия Мишина — Александр Галлямов

Евгения Тарасова — Владимир Морозов

Расписание трансляций

3 декабря, суббота

Личный турнир, отборочный раунд

12:30

Жеребьевка

17:00

4 декабря, воскресенье

Командный турнир

14:00

Личный турнир, финал

16:45