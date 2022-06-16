Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 08:58

Бывший вице-президент ISU Лакерник рассказал, что собирается продолжить работу в фигурном катании

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник заявил, что планирует продолжить работу в фигурном катании.

«Работы было много, и я не из ленивых людей, делал, что в моей должности было положено. Считаю важным, что мы прошли период пандемии, сумев сохранить многие международные соревнования, проводя тренировочные лагери, сборы.
Несмотря на то, что ковид преследовал всю спортивную семью, ISU выдержал, справился и сейчас выходит из пандемийного режима, который, надеюсь, больше не возобновится. А расставаться с фигурным катанием я не собираюсь», — приводит ТАСС слова Лакерника.

77-летний Лакерник являлся вице-президентом ISU с 2016 года. Функционер баллотировался на должность на минувшем конгрессе федерации в Пхукете (Таиланд), но не смог участвовать в выборах, поскольку организация не поддержала предложение о повышении максимального возраста чиновников в ISU с 75 до 80 лет.

Теперь Лакерник является почетным президентом ISU.

Источник: https://tass.ru/sport/14924293
Фигурное катание
0
Читайте также
Клебо не нужен Большунов в качестве соперника
Звезда ММА Владимир Минеев сыграл главную роль в фильме. Стоит ли идти на его «Бультерьера»?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кондратюк опубликовал фото с Трусовой, Алиевым и Самариным: «С близкими»

Американский тренер высказался о скандальных словах Нугумановой
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости