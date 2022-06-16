Бывший вице-президент ISU Лакерник рассказал, что собирается продолжить работу в фигурном катании

Бывший вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник заявил, что планирует продолжить работу в фигурном катании.

«Работы было много, и я не из ленивых людей, делал, что в моей должности было положено. Считаю важным, что мы прошли период пандемии, сумев сохранить многие международные соревнования, проводя тренировочные лагери, сборы.

Несмотря на то, что ковид преследовал всю спортивную семью, ISU выдержал, справился и сейчас выходит из пандемийного режима, который, надеюсь, больше не возобновится. А расставаться с фигурным катанием я не собираюсь», — приводит ТАСС слова Лакерника.

77-летний Лакерник являлся вице-президентом ISU с 2016 года. Функционер баллотировался на должность на минувшем конгрессе федерации в Пхукете (Таиланд), но не смог участвовать в выборах, поскольку организация не поддержала предложение о повышении максимального возраста чиновников в ISU с 75 до 80 лет.

Теперь Лакерник является почетным президентом ISU.