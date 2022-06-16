Американский тренер высказался о скандальных словах Нугумановой

Американский тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян отреагировал на заявление российской фигуристки Елизаветы Нугумановой о том, что тренеры ее оскорбляли из-за лишнего веса.

«В Америке такого рода скандалы не редкость. В структуре национальной федерации есть даже специальные подразделения, которые разбираются в подобных ситуациях. Мне кажется, тренер и спортсмен должны внимательно относиться друг к другу и слушать друг друга. На слова «лишний вес» у нас табу. Мы используем термин «кондиции». И фигуристы прекрасно понимают, что если их кондиции не соответствуют требованиям, то можно даже на тренировке получить серьезные травмы. А уж о достойных результатах можно просто забыть. Если постоянно твердить спортсмену, а особенно спортсменке, что он толстый, лишние килограммы не уйдут. Можно порекомендовать обратиться к диетологам и нутрициологам», — цитирует Арутюнян «РИА Новости Спорт».

Ранее 19-летняя Нугуманова рассказала, что Рукавицын и члены его команды неоднократно оскорбляли ее во время прошлого сезона, говоря о наличии у спортсменки лишнего веса.

Нугуманова работает с Рукавицыным с июля 2019 года, до этого фигуристка тренировалась под руководством Ангелины Туренко и Алексея Мишина.