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15 июня, 23:56

Кондратюк опубликовал совместные фото с Трусовой, Алиевым и Самариным: «С близкими»

Кондратюк опубликовал новый пост в Telegram
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Российский фигурист Марк Кондратюк опубликовал новый пост в своем Telegram-канале.

Спортсмен опубликовал совместные фото с Александрой Трусовой, Дмитрием Алиевым, Александром Самариным и Макаром Игнатовым из тура ледового шоу Евгения Плющенко.

«С близкими.

Получил огромное наслаждение от выступления в шоу в такой теплой и важной для меня компании. Рязань, Москва, Краснодар, спасибо за шикарный прием! И огромная благодарность за такие милые подарки! Нам очень понравилось», — написал Кондратюк.

Кондратюк выиграл золото в командных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине. В личном первенстве он стал 15-м.

Фигурное катание
Александр Самарин
Александра Трусова
Дмитрий Алиев
Марк Кондратюк
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