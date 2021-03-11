«Будьте верными и преданными». Плющенко обратился к фигуристкам своей группы

«СЭ» побывал на тренировке группы Евгения Плющенко на базе в Подмосковье. Тренер лично работал с фигуристами на катке, показывая элементы. Братьев Сарновских Плющенко даже отправил домой досрочно за неудавшиеся прыжки — «бабочки».

Съемки проходили 8 марта. В честь праздника Плющенко подарил цветы фигуристкам своей группы, а также обратился с речью, пожелав среди прочего «быть красивыми, верными и преданными».

Большая часть академии «Ангелы Плющенко» переехала на базу в Подмосковье в конце 2020 года. Теперь фигуристы тренируются на катке рядом с домом Плющенко в Одинцовском районе Московской области.

(Дмитрий Кузнецов)