Косторная выступит в шоу Тутберидзе

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная 11 марта на своей странице в Instagram подтвердила участие в шоу Этери Тутберидзе.

«Уже совсем скоро, 6 апреля, я приму участие в шоу Team Tutberidze «Чемпионы на льду». В этом сезоне у меня было не так много стартов, поэтому я очень жду возможности вновь выйти на лед и встретиться с вами! Завершить этот сезон и зарядиться энергией на следующий. Благодарю за поддержку!» — написала в Instagram Косторная.

6 марта стало известно о возвращении 17-летней фигуристки к тренеру Этери Тутберидзе из «Ангелов Плющенко».

В текущем сезоне Косторная стала второй на этапе Кубка России и «Гран-при России». В финале Кубка в Москве фигуристка стала шестой и не смогла отобраться на чемпионат мира в Стокгольме.