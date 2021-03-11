«За нечаянно бьют отчаянно!» Видео тренировки Гном Гномыча

«СЭ» побывал на тренировке группы Евгения Плющенко на базе в Подмосковье. Тренер лично работал с фигуристами на катке, показывая элементы.

Среди других подопечных на катке работал 8-летний сын Плющенко Александр, известный как Гном Гномыч. Он прыгал двойные прыжки и регулярно обсуждал с отцом свои результаты. Тот призывал не удивляться удачному лутцу, а также иногда лично брал сына в руки, чтобы помочь с заходом на прыжок и вылетом.

Большая часть академии «Ангелы Плющенко» переехала на базу в Подмосковье в конце 2020 года. Теперь фигуристы тренируются на катке рядом с домом Плющенко в Одинцовском районе Московской области.

(Дмитрий Кузнецов)