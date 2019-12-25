Будет ли Туктамышева прыгать четверной прыжок на чемпионате России? Отвечает тренер фигуристки

Заслуженный тренер России, супруга Алексея Мишина и по совместительству тренер чемпионки мира-2015 Елизаветы Туктамышевой Татьяна Мишина выразила мнение, что спортсменка все-таки исполнит четверной тулуп на чемпионате России.

— Она привыкла бороться, постоянно доказывать, что катается не только на старом багаже, но и готова прогрессировать, — цитирует sportsdaily.ru. — Как доказательство — Лиза выучила и прыгает четверной прыжок. Рук не опускает и не думает, что все места в тройке уже заняты. Иначе мотивировать себя на каждодневную тяжелую работу было бы очень сложно. Лиза — оптимист по характеру. Это и позволяет ей продолжать кататься.

Чемпионат России порой более волнительный старт, нежели этапы Гран-при. Тут встречаются все, надо попадать в тройку лучших, чтобы быть в сборной на крупные турниры. Думаю, Лиза и Алексей Николаевич все же включат четверной прыжок. Его надо стабилизировать. Потому что это не просто — прыгнул четверной и все. После него сразу же идет усложнение выполнения других элементов.

А ведь Лизе надо потом еще и два тройных акселя сделать. После четверного меняется много моментов в программе, потому что те же тройные аксели уже выполняются позже, а это требует большего времени для отработки. Сейчас это время после Загреба было. Все не так легко и просто, но Лиза будет пытаться.

Думаю, что все будет зависеть от конкретного состояния Лизы непосредственно в Красноярске. Сейчас она неделю тренировалась с Алексеем Николаевичем в Новогорске.

Короткую программу на турнире женщины представят 27 декабря в 15.30 по московскому времени.