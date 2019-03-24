Брайан Орсер: "В декабре после Саранска мы просто пытались выжить"

Канадский тренер Евгении Медведевой Брайан Орсер в эксклюзивном интервью "СЭ" поделился впечатлениями о выступлении своей ученицы на прошедшем чемпионате мира в японском Сайтаме. 19-летняя россиянка завоевала бронзу.

Медведева стала седьмой (205,90) на чемпионате России, который проходил с 19 по 23 декабря 2018 года.

– Евгения завоевала бронзу. Если бы вам сказали это в декабре в Саранске после чемпионата России, какова была ваша реакция?

– (смеется) Слушайте, я всегда знал, что нам требовалось одно – время. И сейчас все еще нужно. Я все-таки доволен, удовлетворен ее выступлением.

– И местом?

– Местом… Да. Но больше катанием, чем результатом. Место со временем будет подкорректировано (смеется) После 10 месяцев работы с ней мы вот в этой точке. Но даже после Саранска в декабре я знал, что времени все еще недостаточно. И мы просто пытались выжить. Делать какие-то изменения. Просто в условиях смены окружающей среды, растущего организма…

После Олимпиады были серьезные перемены. Конечно, и мне, и, скорее, спортсменам требуется время приспособиться. Часто в таких ситуациях они возвращаются к старой технике, к старому складу ума, к основам. Мы делаем некоторые корректировки, но делать новые элементы Евгении было нервно. Это человеческая сущность.

Но сейчас я вижу, что вместе мы находим путь через все это. Мы только начинаем его находить. Нам надо было пройти этот турнир. Я очень удовлетворен, что она на него отобралась, прошла через весь этот процесс, – признался Орсер. (Дмитрий Кузнецов)

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