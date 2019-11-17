Брайан Орсер: «Смена тренера была единственным вариантом для Медведевой»

Тренер российской фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер в интервью ТАСС рассказал, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) поддерживает его. По словам канадца, смена тренера была необходима россиянке.

— Вы обсуждали с руководством Федерации фигурного катания на коньках России свою работу с Медведевой?

— Да, они поддерживают меня с того самого момента, как мы только начали сотрудничество. Это вообще уникальная ситуация — думаю, это [смена тренера] был единственный вариант для Евгении. Думаю, все понимают, что она значит для федерации и других фигуристов — она невероятный боец. И публика ее обожает.

Они поддерживают то, что она делает, до тех пор, пока она будет упорно работать. И, конечно, мы получаем советы от федерации, технических специалистов и судей. Это происходит достаточно регулярно.