Канадский специалист Брайан Орсер, работающий с Евгенией Медведевой, поделился мнением об уровне чемпионата России.

— Чемпионат России среди женщин по своему составу уже не первый год — соревнование уровня крупнейших международных стартов, — цитируют Орсера «Известия». — Поскольку последние несколько сезонов в мире лидируют российские фигуристки, неудивительно, что в Красноярске ожидается очень серьезная конкуренция. Даже отказ кого-то из звезд не снизит уровень соревнования. Слишком уж много в России сейчас сильных спортсменок, способных бороться за самые высокие места.

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