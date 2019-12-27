Фигурное катание
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Брайан Орсер: «Чемпионат России — соревнование уровня крупнейших международных стартов»

07:05
Теги:

Канадский специалист Брайан Орсер, работающий с Евгенией Медведевой, поделился мнением об уровне чемпионата России.

— Чемпионат России среди женщин по своему составу уже не первый год — соревнование уровня крупнейших международных стартов, — цитируют Орсера «Известия». — Поскольку последние несколько сезонов в мире лидируют российские фигуристки, неудивительно, что в Красноярске ожидается очень серьезная конкуренция. Даже отказ кого-то из звезд не снизит уровень соревнования. Слишком уж много в России сейчас сильных спортсменок, способных бороться за самые высокие места.

Фигурное катание: новости и обзоры, расписание, результаты и общий зачет Гран-при

Дополнительная информация

https://iz.ru/958481/aleksei-fomin-sevastian-terletckii/posporiat-so-starshimi-povtoriat-li-kostornaia-trusova-i-shcherbakova-proshlogodnii-uspekh

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир