Бойкова/Козловский и Мишина/Галлямов стали лидерами по итогам общего рейтинга сезона

Чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а также чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов набрали одинаковое количество очков по итогам сезона 2022/23. Согласно этим очкам, должны определяться лидеры общего рейтинга за сезон.

Победителям полагается 5 миллионов рублей, но как в данном случае будет разделена эта сумма, пока неизвестно.

1. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский — 88

1. Анастасия Мишина / Александр Галлямов — 88

3. Евгения Тарасова / Владимир Морозов — 79

4. Наталья Хабибуллина / Илья Княжук — 67

5. Ясмина Кадырова / Валерий Колесов — 64