Российские парники Александра Бойкова и Дмитрий Козловский после победы на «Гран-при России» назвали заслуженным свое первое место на турнире.

Партнеров по группе Анастасию Мишину и Александра Галлямова они опередили на семь баллов, уступив до этого на этапе Кубка россии в Казани 13.

Козловский: — Особенные эмоции. Работа с залом, отдача — то, что дает возможность существовать, то, ради чего мы устаем. При пустых трибунах был бы рядовой турнир, обычная тренировка.

— Что изменилось за неделю с предыдущего старта?

Бойкова: — Кошке операцию сделали, вроде хорошо все с ней.

Козловский: — Мы работаем с лучшими специалистами в мире, окружены топовыми людьми. И мы ничего особо не меняем, просто продолжаем работать внимательнее друг к другу. После проката я прокричал: «Это наше место. В очередь!». У нас есть аналитика, которая позволяет понимать, на что мы способны независимо от соперников. По нашему мнению, то, как мы сегодня откатались — мы занимаем свое место. (Анастасия Плетнева)