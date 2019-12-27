«Боялся, что на вращениях это случится». У фигуриста Воронова пошла кровь во время произвольной программы

Сергей Воронов после проката произвольной программы на чемпионате России рассказал, что пока не собирается завершать карьеру. Воронов набрал 233,82 балла. Во время выступления у ветерана российского фигурного катания пошла кровь носом.

— Здесь сухой воздух, и я боялся, что подобное случится на вращениях. Извините, что испачкал прекрасный белый лед. Все равно я доволен, что побывал здесь. Прокаты могли быть и лучше, конечно... (смотря на экран и выступление Самсонова) Я рад, что есть новое поколение, которое может бороться в Пекине и Кортине-д'Ампеццо.

Нет, я не передаю наследство, я сейчас нахожусь перед вами в статусе спортсмена, и безмерно этому счастлив. В 2026 году мне, конечно, будет тяжело побиться... А вот насчет следующего сезона обсудим с тренерами, сейчас надо выдохнуть. Я всегда любил, люблю и буду любить фигурное катание в любом амплуа. (Дмитрий Кузнецов)

Чемпионат России по фигурному катанию 2020: расписание и трансляции