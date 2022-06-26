Борзаковский заявил, что хотел бы увидеть Щербакову и Валиеву в легкой атлетике

Олимпийский чемпион в беге Юрий Борзаковский хотел бы, чтобы фигуристки Анна Щербакова и Камила Валиева попробовали себя в легкой атлетике.

«Хотел бы, чтобы Щербакова и Валиева попробовали себя в легкой атлетике? Конечно, почему нет, у нас в целом много видов спорта, — цитирует Борзаковского ТАСС. — Даже у меня существует коллаборация с футболом, играю в медийной команде, это нормально. Вчера смотрел матч между футбольными командами «Динамо» и «Амкал», [хоккеист Александр] Овечкин забил гол, прекрасно».

9 июня серебряный призер Олимпийских игр в женском одиночном катании Александра Трусова приняла участие в турнире по прыжкам в длину, который проходил в рамках Недели легкой атлетики в Москве.

«Инициативу Трусовой поддерживаю полностью, она молодец, попробовала себя в другом виде спорта, слышал, что она планирует еще прыгнуть с шестом. Потенциал есть в легкой атлетике, может состояться. Это способствует популяризации легкой атлетики, такой известный спортсмен из мира фигурного катания пришел в другой вид спорта», — отметил Борзаковский.