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Сегодня, 12:08

Борзаковский заявил, что хотел бы увидеть Щербакову и Валиеву в легкой атлетике

Анна Горшкова
Корреспондент
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Олимпийский чемпион в беге Юрий Борзаковский хотел бы, чтобы фигуристки Анна Щербакова и Камила Валиева попробовали себя в легкой атлетике.

«Хотел бы, чтобы Щербакова и Валиева попробовали себя в легкой атлетике? Конечно, почему нет, у нас в целом много видов спорта, — цитирует Борзаковского ТАСС. — Даже у меня существует коллаборация с футболом, играю в медийной команде, это нормально. Вчера смотрел матч между футбольными командами «Динамо» и «Амкал», [хоккеист Александр] Овечкин забил гол, прекрасно».

9 июня серебряный призер Олимпийских игр в женском одиночном катании Александра Трусова приняла участие в турнире по прыжкам в длину, который проходил в рамках Недели легкой атлетики в Москве.

«Инициативу Трусовой поддерживаю полностью, она молодец, попробовала себя в другом виде спорта, слышал, что она планирует еще прыгнуть с шестом. Потенциал есть в легкой атлетике, может состояться. Это способствует популяризации легкой атлетики, такой известный спортсмен из мира фигурного катания пришел в другой вид спорта», — отметил Борзаковский.

Источник: https://tass.ru/sport/15035975
Фигурное катание
Александра Трусова
Анна Щербакова
Камила Валиева
Юрий Борзаковский
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