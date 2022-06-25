Экс-чемпион мира по боксу оценил выступление Загитовой на ринге

Экс-чемпион мира по боксу Дмитрий Кириллов оценил выступление олимпийской чемпионки Алины Загитовой на ринге во время мастер-класса с Олегом Саитовым.

— Согласились бы Вы провести такой же мастер-класс с Камилой Валиевой?

— Так предложения периодически поступают. Зависит все от формата и моего времени. А так, я с удовольствием. Мастер-классы я и в наркологических центрах, и для бездомных, и для сирот, поэтому у меня есть опыт в этом деле.

— Константин Цзю считает, что мастер-классы такого формата «полный бред». Согласны ли Вы с этим мнением?

— С точки зрения профессионализма это не то, да. С точки зрения желания фигуристки — то почему бы и нет? Человек хочет попробовать свои силы. В умеренном по травматизму пути, максимально безопасно для лица девушки. Так что если у человека есть желание, попробовать себя в спорте — то почему бы и нет? Если хотите попробовать — пробуйте. К тому же, олимпийские чемпионки. Это же своего рода популизация бокса даже, а также проверка себя для девчонок, — приводит слова Кириллова «Спорт День за Днем».