Гуляев отреагировал на отсутствие фотографии Щербаковой в галерее ISU

Глава Союза конькобежцев России Николай Гуляев отреагировал на решение Международного союза конькобежцев (ISU) в соцсетях не выставлять фотографию фигуристки Анны Щербаковой в числе победителей Олимпиады в Пекине в поздравительном сообщении.

«Пусть это останется на совести господ из ISU, — цитирует Гуляева ТАСС. — На мой взгляд это мелко и неспортивно. Чудес не бывает, и мы все понимаем, что какой-то поддержки ждать не приходится. Надеюсь, все это скоро закончится, и соревнования не только в фигурном катании, но и в конькобежном спорте и шорт-треке, будут полноценными, потому что представить чемпионаты без россиян невозможно, это недочемпионаты».

В четверг ISU не упомянул российских фигуристов в своей публикации в социальных сетях о Международном олимпийском дне. При этом в ней были другие олимпийские чемпионы Игр в Пекине по фигурному катанию.

Щербакова — олимпийская чемпионка Игр в Пекине-2022 в женском одиночном катании. Также она является чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой России.