Болельщиков фигурного катания на ЧР развлекают «самой грустной вечеринкой в мире»

В Сети становится популярным видео с танцами аниматоров в костюмах слона, свиньи и собаки в парке Универсиады Красноярска. Каждый вечер несколько часов «звери» отдаются выступлению без остатка, но ни один зритель за этим не наблюдает. Видео концерта вызвало широкую реакцию и стало мемом — комментаторы назвали представление «самой грустной вечеринкой в мире».

Пишут что это самая грустная вечеринка в мире. Слон, свинья и собака зажигают на сцене в парке Красноярска.

Не знаю как грустная, но криповая точно! pic.twitter.com/5hq9IyqsbL — Krychek (@Krychek5) December 24, 2019

«Вечеринка» проходит в парке, на территории которого будет располагаться фан-зона предстоящего чемпионата России по фигурному катанию. Красноярские СМИ пишут, что после Универсиады парк на острове Татышев превратился в заброшенное место.

Будут ли выступать слон, свинья и собака в дни соревнований, пока неизвестно. Чемпионат России проходит в Красноярске с 24 по 29 декабря, соревнования начнутся 26-го числа. (Дмитрий Кузнецов)