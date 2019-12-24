Фигурное катание
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Болельщиков фигурного катания на ЧР развлекают «самой грустной вечеринкой в мире»

21:03

В Сети становится популярным видео с танцами аниматоров в костюмах слона, свиньи и собаки в парке Универсиады Красноярска. Каждый вечер несколько часов «звери» отдаются выступлению без остатка, но ни один зритель за этим не наблюдает. Видео концерта вызвало широкую реакцию и стало мемом — комментаторы назвали представление «самой грустной вечеринкой в мире».

«Вечеринка» проходит в парке, на территории которого будет располагаться фан-зона предстоящего чемпионата России по фигурному катанию. Красноярские СМИ пишут, что после Универсиады парк на острове Татышев превратился в заброшенное место.

Будут ли выступать слон, свинья и собака в дни соревнований, пока неизвестно. Чемпионат России проходит в Красноярске с 24 по 29 декабря, соревнования начнутся 26-го числа. (Дмитрий Кузнецов)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир