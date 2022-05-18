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Сегодня, 11:40

«Королева сердец и улыбок!» Фанаты поздравили Загитову с 20-летием трогательным видео

Фанаты поздравили Загитову с 20-летием трогательным видео
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Алина Загитова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Фанаты российской фигуристки Алины Загитовой в Telegram-канале поздравили с днем рождения спортсменку. Сегодня, 18 мая, девушке исполнилось 20 лет.

В соцсети болельщики опубликовали нарезку из видео с участием Загитовой.

В комментариях фанаты поздравили фигуристку и оставили ей свои пожелания:

«Aлина, пусть ваше сердце всегда согревает любовь! Люблю очень».

«Чудо! Как хороша, счастья тебе во всем».

«С праздником, королева сердец и улыбок».

«Самая лучшая фигуристка, другой такой нет».

Загитова выиграла золото Олимпиады-2018 в Пхенчхане и серебро в командных соревнованиях. На Играх-2022 в Пекине она работала в качестве журналиста.

Алина Загитова
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