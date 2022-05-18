«Королева сердец и улыбок!» Фанаты поздравили Загитову с 20-летием трогательным видео
Фанаты поздравили Загитову с 20-летием трогательным видео
Фанаты российской фигуристки Алины Загитовой в Telegram-канале поздравили с днем рождения спортсменку. Сегодня, 18 мая, девушке исполнилось 20 лет.
В соцсети болельщики опубликовали нарезку из видео с участием Загитовой.
В комментариях фанаты поздравили фигуристку и оставили ей свои пожелания:
«Aлина, пусть ваше сердце всегда согревает любовь! Люблю очень».
«Чудо! Как хороша, счастья тебе во всем».
«С праздником, королева сердец и улыбок».
«Самая лучшая фигуристка, другой такой нет».
Загитова выиграла золото Олимпиады-2018 в Пхенчхане и серебро в командных соревнованиях. На Играх-2022 в Пекине она работала в качестве журналиста.
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