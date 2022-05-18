«Королева сердец и улыбок!» Фанаты поздравили Загитову с 20-летием трогательным видео

Фанаты российской фигуристки Алины Загитовой в Telegram-канале поздравили с днем рождения спортсменку. Сегодня, 18 мая, девушке исполнилось 20 лет.

В соцсети болельщики опубликовали нарезку из видео с участием Загитовой.

В комментариях фанаты поздравили фигуристку и оставили ей свои пожелания:

«Aлина, пусть ваше сердце всегда согревает любовь! Люблю очень».

«Чудо! Как хороша, счастья тебе во всем».

«С праздником, королева сердец и улыбок».

«Самая лучшая фигуристка, другой такой нет».