Татьяна Тарасова поздравила Алину Загитову с 20-летием

Легендарный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова поздравила Алину Загитову с днем рождения. Сегодня, 18 мая, девушке исполнилось 20 лет.

«Дорогая наша чемпионесса! Поздравляю тебя с прекрасным юбилеем! Ты много сделала, и надеюсь, что еще много сделаешь в том деле, которому служишь! Будь счастлива!» — написала Тарасова в социальных сетях.