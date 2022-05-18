Татьяна Тарасова поздравила Алину Загитову с 20-летием
Легендарный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова поздравила Алину Загитову с днем рождения. Сегодня, 18 мая, девушке исполнилось 20 лет.
«Дорогая наша чемпионесса! Поздравляю тебя с прекрасным юбилеем! Ты много сделала, и надеюсь, что еще много сделаешь в том деле, которому служишь! Будь счастлива!» — написала Тарасова в социальных сетях.
Загитова выиграла золото Олимпиады-2018 в Пхенчхане и серебро в командных соревнованиях. На Играх-2022 в Пекине она работала в качестве журналиста.
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