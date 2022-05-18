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Сегодня, 11:29

Татьяна Тарасова поздравила Алину Загитову с 20-летием

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Алина Загитова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Легендарный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова поздравила Алину Загитову с днем рождения. Сегодня, 18 мая, девушке исполнилось 20 лет.

«Дорогая наша чемпионесса! Поздравляю тебя с прекрасным юбилеем! Ты много сделала, и надеюсь, что еще много сделаешь в том деле, которому служишь! Будь счастлива!» — написала Тарасова в социальных сетях.

Загитова выиграла золото Олимпиады-2018 в Пхенчхане и серебро в командных соревнованиях. На Играх-2022 в Пекине она работала в качестве журналиста.

Фигурное катание
Олимпиада
Алина Загитова
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