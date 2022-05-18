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Сегодня, 12:08

Тарасова — о пятерном прыжке Трусовой: «Я не удивилась»

Татьяна Тарасова отреагировала на желание Трусовой исполнить пятерной прыжок
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Александра Трусова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением по поводу желания россиянки Александры Трусовой исполнить пятерной прыжок.

«Удивилась ли я? Нет, не удивилась. Почему я должна удивляться? Я бы сперва хотела увидеть всю программу на соревнованиях с чисто исполненными четверными прыжками. А потом уже и пятерной», — цитирует Тарасову Post News.

На Олимпиаде в Пекине Трусова стала первой фигуристкой в истории, которой удалось исполнить пять четверных прыжков в одной программе. На Играх она заняла второе место в одиночном катании.

Источник: https://postnews.ru/a/17878
Фигурное катание
Александра Трусова
Татьяна Тарасова
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