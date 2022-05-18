Тарасова — о пятерном прыжке Трусовой: «Я не удивилась»
Татьяна Тарасова отреагировала на желание Трусовой исполнить пятерной прыжок
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением по поводу желания россиянки Александры Трусовой исполнить пятерной прыжок.
«Удивилась ли я? Нет, не удивилась. Почему я должна удивляться? Я бы сперва хотела увидеть всю программу на соревнованиях с чисто исполненными четверными прыжками. А потом уже и пятерной», — цитирует Тарасову Post News.
На Олимпиаде в Пекине Трусова стала первой фигуристкой в истории, которой удалось исполнить пять четверных прыжков в одной программе. На Играх она заняла второе место в одиночном катании.
Источник: https://postnews.ru/a/17878
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