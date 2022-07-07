Бетина Попова сравнила новости о свадьбе Дэвис и Смолкина с «чужими трусами»

Российская фигуристка и тренер Бетина Попова в интервью «СЭ» рассказала о своем отношении к новостям о свадьбе Дианы Дэвис и Глеба Смолкина. Дочь Этери Тутберидзе и сын известного актера Бориса Смолкина поженились в марте этого года, по сообщению The Skating Lesson.

— Ты веришь в вариант с США в случае Дэвис/Смолкина? Это не просто сливы на пустом месте или пиар?

— У Дианы есть гражданство. Если ребята захотят, они имеют полное право совершить переход, по правилам, с карантином.

— Опять же, был скрин о заключении ими брака.

— А вот это, я считаю, как раз совсем некрасиво. Начали звонить отцу, спрашивать, правда ли... Полный бред. Люди имеют право на частную жизнь. Копаться в чужих трусах — ненормально. Кто-то выкладывает в соцсети фотографию с кольцами, как Вика с Никитой — пожалуйста, смотрите. Кто-то не хочет.

— Ты права, не наше дело. Но согласись, со стороны тоже странно — Борис Григорьевич мог сказать «без комментариев, позвоните попозже». А так получилось, он не знает, что происходит с сыном.

— Ну представь — вы сидите вечером, занимаетесь делами, а вам звонят и вопрос в лоб. Человек может не сориентироваться, может, он не ожидал. Потому что вопрос дебильный.

— И ситуация тоже странная. Есть сливы, и их надо как-то проверять.

— Это вопрос к тому, кто сливает. То, что у Дианы и Глеба теплые отношения и что он ее трогательно оберегает и опекает, было видно. Попытались из события сделать сенсацию. Но для меня ее в случившемся нет.

Полностью интервью с Бетиной Поповой читайте скоро на сайте «СЭ».