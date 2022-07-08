Бетина Попова рассказала о финансовой мотивации российских фигуристов

Российская фигуристка и хореографы Бетина Попова в интервью «СЭ» высказалась о том, как и сколько зарабатывают спортсмены и постановщики в российском фигурном катании.

— Насколько важна финансовая мотивация в условиях отстранения? Пока официальных объявлений о сумме призовых от федерации не слышно.

— Для тех, кто в сборной, ничего не изменится, мне так кажется. Мотивация выбиваться в члены сборной тоже повысится, сейчас как раз такая возможность есть. В танцах есть куда идти, с возрастным цензом у девушек ситуация становится менее предсказуемой, у парней тоже все постоянно меняется.

Только в парах все стабильно. У нас лучшие пары в мире, и мало где еще они есть. Но у сборников будет все хорошо. Призовые сохранить такие же, как на этапах «Гран-при», вряд ли удастся, конечно (победитель получает 18 тысяч долларов. — Прим. «СЭ»). Но они явно будут больше, чем обычно на российских турнирах.

— А они были? Диплом, подарок — я думал, это все.

— Призовые зашиты в зарплату. То есть чемпион России получает больше в сборной, чем бронзовый призер, и так далее. Каждый получает по тому, сколько накатал. Плюс хорошо развита поддержка регионов. У нас мало там спортсменов, хотелось бы больше — фигурное катание сконцентрировано в Москве и Питере. Но мотивация поднимать региональное фигурное катание теперь тоже есть, внутрироссийская конкуренция вырастет.

— Почему ты ушла? Не потому ли, что подкатками и тренерской работой можно заработать больше, чем в случае попадания в сборную?

— Подкатками действительно многие занимаются, но это очень индивидуально. Я, например, у Дениса с Дашей была хореографом. И вот будучи постановщиком, можно неплохо выживать в Москве. Не то чтобы ты купаешься в деньгах, как Скрудж Макдак, совсем нет, но на жизнь хватает. Будучи топовым спортсменом сборной, ты получаешь в разы больше. И это потом капитализируется дальше. Чем больше ты накатал за карьеру, тем больше ты потом монетизируешь в шоу или став тренером.

Полностью интервью с Бетиной Поповой можно прочитать здесь.