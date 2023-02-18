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Сегодня, 15:30

Бетина Попова рассказала, как лишилась двух зубов на тренировке

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Бетина Попова и Сергей Мозгов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российская фигуристка и тренер, постоянный эксперт YouTube-канала «Кваксель» Бетина Попова в эфире рассказала о том, как потеряла два передних зуба на одной из тренировок.

— Алиев рассказывал, что потерял два зуба на турнире в Ухте. У тебя как с зубами?

— Я тоже потеряла два зуба, у меня есть смешная история. Мы с Юрой [Власенко] учили поддержку, где он должен был меня ловить, а я должна была лицом вперед падать, доверяя ему. С тех пор у меня с доверием небольшие проблемы, на всю жизнь. (смеется) Я падаю, а он... стоит. И два передних зуба вывалились. Так что вы сейчас видите виниры. Мне повезло, у меня стояли брекеты, и они на брекетах болтались. Было очень больно, очень много крови. Это было ужасно. Получается, у нас уже четыре потерянных зуба.

Полностью интервью с Бетиной Поповой о Плющенко и Загитовой можно прочитать здесь.

Бетина Попова и&nbsp;Сергей Мозгов. «Было много крови». Бетина Попова рассказала, как потеряла два зуба
Фигурное катание
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