Рудковская после заявления Плющенко резко высказалась о судействе на юниорских турнирах

Музыкальный продюсер Яна Рудковская, супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, отреагировала на слова мужа о судействе.

«Во-первых, я абсолютно, безоговорочно и полностью согласна со словами Жени. Во-вторых, это просто гнусно — заставлять детей бороться не только с соперниками, но и за справедливость! Со взрослыми! Это за гранью уже.

Вы помните слезы Саши Трусовой на Олимпиаде? А сейчас зеркальная трагедия произошла на ЧР среди юниоров у 14-летних девчонок! Весь мир в шоке, а Федерация говорит «ну и уходите», — написала Рудковская в своем Telegram-канале.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко раскритиковал судейство на юниорском первенстве России-2023 в Перми. Сообщалось, что ученицы Плющенко интересны крупным европейским федерациям.

Ученица Плющенко Вероника Жилина стала второй с 218,79 балла. Другая его воспитанница — Софья Титова — четвертая (200,73 балла).