Бестемьянова считает Трусову фаворитом московского этапа «Гран-при» после снятия Щербаковой

Заслуженный мастер спорта СССР, бывшая советская фигуристка Наталья Бестемьянова прокомментировала «СЭ» снятие Анны Щербаковой с этапа «Гран-при» в Москве.

— Потеряет ли этап в зрелищности из-за отсутствия Анны?

— На мой взгляд, у нас так много хороших фигуристок, что, к сожалению для Щербаковой, этап не потеряет в зрелищности. Я искренне надеюсь, что Аня поправится. Предполагаю, что какая-то травма помешала ей участвовать. Других причин для снятия я не вижу.

— Может быть, это шанс для других, например, для Туктамышевой?

— Шанс был бы у всех, вне зависимости от присутствия или отсутствия Щербаковой. Они все борются и все обязательно покажут свой максимум.

— Кто теперь, на ваш взгляд, является фаворитом этапа?

— Я бы выделила Трусову. Если она будет чисто кататься, то у нее есть все шансы. (Владимир Пушкарев)