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Бестемьянова — о состоянии здоровья Костомарова: «Мне кажется, все врут. Никто не скажет правды»

Алина Савинова
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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова призналась, что каждый день следит за новостями вокруг фигуриста Романа Костомарова.

«Каждое утро открываю сводки новостей и несколько раз за день. Я могла бы звонить его жене или Илье Авербуху, но я их не беспокою. Это трагическое стечение обстоятельств, жуткая ситуация. Одна вероятность из тысячи была, чтобы так все сошлось. Я желаю ему оказаться сильнее этого. Его ждут очень нелегкие времена», — приводит «КП Спорт» слова Бестемьяновой.

Также она считает, что большая часть новостей в прессе о состоянии здоровья Костомарова является ложью.

«Мне кажется, все врут. Полное впечатление, что информация в прессе не соответствует действительности вообще. Никто не скажет правды. Когда плохо — не хочется, чтобы это раздували. Когда хорошо — страшно, что сглазят», — добавила экс-фигуристка.

46-летний Костомаров находится в больнице с 10 января. Он был госпитализирован с диагнозом «пневмония», однако осложнения привели к многочисленным хирургическим вмешательствам.

Источник: https://www.kp.ru/sports/figurnoe-katanie/bestemyanova-o-sostoyanii-zdorovya-kostomarova-mne-kazhetsya-vse-vrut/
Фигурное катание
Наталья Бестемьянова
Роман Костомаров
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