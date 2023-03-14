Бестемьянова: «У Трусовой есть проблемы с лишним весом, много психологических сложностей, но она точно вернется»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова считает, что российская фигуристка Анна Щербакова может не вернуться в соревновательный режим.

«Щербакова перенесла операцию и сейчас приходит в форму. Я видела несколько коротких видео с ее катанием — она в прекрасной форме. Вернется ли она на пик? Не знаю, захочет ли она выступать на соревнованиях. Она выиграла все, что можно, — приводит «КП Спорт» слова Бестемьяновой.

Также она высказалась по поводу возвращения на лед Александры Трусовой.

«Трусова пока не прошла период взросления. Есть проблемы с лишним весом, есть проблемы после перехода к другому тренеру, много психологических сложностей. Но у нее-то мотивация есть. Она не достигла того, чего хотела. Александра точно вернется», — добавила экс-фигуристка.

Щербакова выиграла золотую медаль в одиночном катании на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Трусова заняла второе место.