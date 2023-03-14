Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 13:45

Бестемьянова: «У Трусовой есть проблемы с лишним весом, много психологических сложностей, но она точно вернется»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова считает, что российская фигуристка Анна Щербакова может не вернуться в соревновательный режим.

«Щербакова перенесла операцию и сейчас приходит в форму. Я видела несколько коротких видео с ее катанием — она в прекрасной форме. Вернется ли она на пик? Не знаю, захочет ли она выступать на соревнованиях. Она выиграла все, что можно, — приводит «КП Спорт» слова Бестемьяновой.

Также она высказалась по поводу возвращения на лед Александры Трусовой.

«Трусова пока не прошла период взросления. Есть проблемы с лишним весом, есть проблемы после перехода к другому тренеру, много психологических сложностей. Но у нее-то мотивация есть. Она не достигла того, чего хотела. Александра точно вернется», — добавила экс-фигуристка.

Щербакова выиграла золотую медаль в одиночном катании на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Трусова заняла второе место.

Источник: https://www.kp.ru/sports/figurnoe-katanie/bestemyanova-u-trusovoj-problemy-s-lishnim-vesom/
Фигурное катание
Александра Трусова
Анна Щербакова
Наталья Бестемьянова
3
2
Читайте также
Дело о госизмене завели на переводившую деньги ВСУ активистку из Хабаровска
Сбербанк раскрыл схему мошенничества с обвинениями в госизмене
Песков прокомментировал данные СМИ о поддержке Индией потолка цен на нефть
Песков назвал нелепым курьезом предложение переименовать Россию в Московию
Популярное видео
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», короткая программа
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», короткая программа
Макар Игнатов: финал «Гран-при России», короткая программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», короткая программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», короткая программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», короткая программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», короткая программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», короткая программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», короткая программа
Медведева и Федотов: «Мой ласковый и нежный зверь»
Коляда зря снимается с турниров! Идеальный номер
Шоу на площади Революции: обливание водой, забег босиком
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бестемьянова — о состоянии здоровья Костомарова: «Мне кажется, все врут. Никто не скажет правды»
Новости
RSS RSS
Все новости