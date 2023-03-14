Глава ВАДА раскритиковал процесс рассмотрения дела Валиевой комитетом РУСАДА

Президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька, выступая на ежегодном симпозиуме организации в Лозанне, раскритиковал процесс рассмотрения дела фигуристки Камилы Валиевой дисциплинарным комитетом Российского антидопингового агентства (ДАК РУСАДА).

«То, как рассматривалось дело фигуристки Камилы Валиевой, не было обнадеживающим, — цитирует Баньку ТАСС. — Ненужная задержка в этом деле отражает обеспокоенность. Более того, мы видели вопросы, которые адресует мир тренерам, которые касаются защиты юных спортсменов. Мы верим, что решение ДАК РУСАДА является неверным, по этой причине ВАДА оспорило его в CAS. Это решение вызывает вопросы о доверии к национальному дисциплинарному комитету и, безусловно, не укрепляет его».

21 февраля ВАДА подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение дисциплинарного комитета РУСАДА по делу Валиевой. 22 февраля Международный союз конькобежцев (ISU) также подал апелляцию в CAS на решение ДАК РУСАДА признать российскую фигуристку невиновной в нарушении антидопинговых правил.

24 февраля CAS зарегистрировал апелляции ISU, ВАДА и РУСАДА на решение ДАК РУСАДА оправдать 16-летнюю спортсменку.