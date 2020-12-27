Бестемьянова прокомментировала судейство на чемпионате России

Олимпийская чемпионка в паре Наталья Бестемьянова прокомментировала «СЭ» судейство на чемпионате России, который завершился в Челябинске.

— Вчера у меня не создалось ощущение предвзятости со стороны судей, — сказал Бестемьянова «СЭ». — Думаю, честно все рассудили. После короткой было жалко, что Трусова не прыгала тройной аксель, потому что ее харизма заключена в фантастических прыжках.



Она теряет часть этой харизмы, когда не заходит на сложные прыжки. Но когда она вчера чисто откатала произвольную, стало понятно, ради чего все делалось. Тактически все было выверено правильно со стороны Плющенко. Я не люблю говорить про судей. Иногда я это делаю, но не в этом случае.

(Константин Колмаков)