Бестемьянова отметила прогресс Алиева

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова, включенная в Зал славы фигурного катания, подвела итоги выступления Дмитрия Алиева на этапе «Гран-при» в Лас-Вегасе. Он занял третье место.

— Алиев хорошо выглядит в этом году, — цитируют «Известия» Бестемьянову. — У него был провальный прошлый сезон, после которого были сделаны правильные выводы. В Лас-Вегасе он блестяще откатал короткую программу, в произвольной были ошибки, но в любом случае Дима прогрессирует. Сможем ли мы увидеть его в финале Гран-при? Если бы он занял второе место Skate America, то практически бы гарантировал себе выход в финал. С третьего тоже возможно, но надо понять все расклады, как кто выступит на следующих этапах.