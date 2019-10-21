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Бестемьянова отметила прогресс Алиева

06:22
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Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова, включенная в Зал славы фигурного катания, подвела итоги выступления Дмитрия Алиева на этапе «Гран-при» в Лас-Вегасе. Он занял третье место.

— Алиев хорошо выглядит в этом году, — цитируют «Известия» Бестемьянову. — У него был провальный прошлый сезон, после которого были сделаны правильные выводы. В Лас-Вегасе он блестяще откатал короткую программу, в произвольной были ошибки, но в любом случае Дима прогрессирует. Сможем ли мы увидеть его в финале Гран-при? Если бы он занял второе место Skate America, то практически бы гарантировал себе выход в финал. С третьего тоже возможно, но надо понять все расклады, как кто выступит на следующих этапах.

Дополнительная информация

https://iz.ru/934167/timur-ganeev/luttcy-slavy-shcherbakova-sdelala-sereznuiu-zaiavku-na-pobedu-v-sezone

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