Бестемьянова назвала слова Тутберидзе после падения Валиевой трогательными

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова в интервью «Известиям» оценила выступление ученицы Этери Тутберидзе, Камилы Валиевой, на этапе Кубка России Москве.

По ее словам, после падения в произвольной программе Тутберидзе старалась поддержать девушку.

— Если говорить о падении, то уже второй старт подряд камнем преткновения становится тройной лутц. Казалось бы, простейший элемент для спортсменки такого уровня — о чем говорила и сама Камила. Можно ли рассуждать о системной проблеме, либо это набор случайностей?

— Это всё же не мне обсуждать, пусть тренерский штаб решит, в чем там дело. Но я уверена, что у них будет серьезный разбор этой ситуации, работа над этой ошибкой. Потому что два падения подряд о чем-то всё-таки говорят.

— Тренеры, кстати, довольно жестко оценили падение Камилы. «Не даешь ты нам шанса себя похвалить!»

— Вам показалось это жестким? Да бросьте. Это, наоборот, было очень мило. Ничего жесткого я не увидела. Скорее, у Этери Георгиевны была досада. Потому что Камила так хороша, что хочется говорить о ней только в превосходной степени. А как тренер может говорить в комплиментарном ключе со своей ученицей, когда было такое ужасное падение? Поэтому слова Тутберидзе я считаю очень трогательными, по-человечески теплыми.

— То есть это скорее попытка поддержать ученицу после неудачи?

— Конечно. Было видно, с какой любовью к ней относятся тренеры. У меня сложилось впечатление, что у нее очень хорошие взаимоотношения с тренерским штабом. Главное, эти отношения искренние.