Базарова — о российских танцах: «Отношения разрываются, работе это мешать не должно. Заняться людям нечем?»

Вице-чемпионка Европы Вера Базарова, выступавшая в паре с Юрием Лариновым, в интервью «СЭ» заявила, что решение российских танцоров на льду регулярно менять партнеров может привести к проблемам в будущем.

«Из опытных пар у нас остались в танцах только Степанова с Букиным и Елизавета Худайбердиева с Егором Базиным. Остальные гуляют. Может быть, танцоры более эмоциональные люди, в парах такого меньше. Вспомнить, как распались Елена Ильиных и Никита Кацалапов, со стороны было непонятно: почему, что случилось. Были личностные нюансы, но какие объективные причины? Зачем? Если получается, то лучше держаться вместе. А у нас какая-то мода менять партнеров, тренд. Заняться людям нечем, скучно. Живите дружно!

Многие пары теряют личную связь, но остаются в спорте. Разделяют работу и личное, это и по жизни хороший совет для всех. В первую очередь работать с парой должен тренер, причем предвидеть заранее такие ситуации, готовить психологически ребят. Он должен быть в курсе, какие отношения между партнерами, работать с психологами, пока не случилось какой-то яркой стычки. Отношения — это отношения, а работа — работа. Мало ли, отношения разрываются, но работе мешать не должно«, — сказала Базарова «СЭ».

24 марта стало известно о распаде танцевальной пары Елизавета Шанаева/Павел Дрозд. Партнер ушел к тренеру Ксении Румянцевой, однако неизвестно, будет ли он продолжать карьеру.

Фигуристка на данный момент остается в группе Александра Жулина и, вероятно, будет подыскивать нового партнера.

За два года спортсмены завоевали серебро чемпионата России и финала «Гран-при России».