Базарова — о Галлямове: «Он неплохо работает с медиа. В будущем, возможно, пойдет в политику»

Вице-чемпионка Европы Вера Базарова, выступавшая в паре с Юрием Лариновым, в интервью «СЭ» высказалась о лучших фигуристах сезона в России.

«MVP сезона для меня — это Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Знаю, что у них после Олимпиады, как у многих спортсменов, был спад, который они преодолели и выиграли в этом сезоне все старты с прокатами, близкими к идеальным. При этом они себя проявляют и с какой-то медийной стороны, интересной подачей. Для меня раньше эталоном пары были Елена Бережная и Антон Сихарулидзе, сейчас — Мишина и Галлямов.

С ребятами не особо знакома, но поздравляла их в соцсетях. Дело даже не во внешней конкуренции, Мишина и Галлямов делали все настолько идеально, безупречно и уверенно, что не было к ним никаких вопросов. Галлямов, кстати, неплохо работает с медиа, возможно, в будущем будет подаваться куда-то в политику. Многие спортсмены потом идут в политику», — сказала Базарова «СЭ».

На прошедшей Спартакиаде-2024 в Магнитогорске Мишина и Галлямов стали победителями в соревновании спортивных пар. По сумме двух программ они набрали 239,11 балла.

Мишина и Галлямов — действующие чемпионы России. Также спортсмены являются бронзовыми призерами Олимпийских игр, чемпионами мира и Европы.