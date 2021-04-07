Баюл считает плагиатом платье Загитовой на Олимпийских играх

Олимпийская чемпионка 1994 года по фигурному катанию Оксана Баюл сравнила собственное платье 1995 года с нарядом Алины Загитовой на Олимпийских играх-2018.

«Мой костюмчик был состряпан в 1995 году. Плагиат какой-то с костюмчиком получился снова», – написала Баюл в Instagram.

Ранее Баюл написала, что шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» носит тот же название, что и первое ледовое шоу в США, созданное американским фигуристом Томом Коллинзом.