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29 апреля, 18:31

Авербух заявил о возможном участии Костомарова в шоу

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Роман Костомаров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российский хореограф и режиссер-постановщик шоу Илья Авербух на репетиции в Москве рассказал журналистам, что ждет Романа Костомарова в шоу уже в этом году.

— Хотелось бы показать и «Кармен». У нас уже есть предварительная договоренность о том, что мы перезапустим ее с Женей Медведевой в главной роли. Женя прямо горит этой историей. Еще планируются «Ромео и Джульетта» и, конечно, «Анна Каренина». С «Анной Карениной», конечно, сложнее всего, потому что пока я не могу представить себе спектакль без участия Ромы Костомарова. Мы все все понимаем. Я очень надеюсь, что он будет не без его участия, — сказал Авербух.

Ранее сообщалось, что Костомаров пробудет в больнице еще около трех месяцев из-за подготовки к протезированию. Также появилось информация, что фигуристу предстоит перенести несколько операций перед протезированием.

46-летний Костомаров находится в больнице с 10 января. Он был госпитализирован с диагнозом «пневмония», однако осложнения привели к многочисленным хирургическим вмешательствам.

Илья Авербух
Роман Костомаров
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