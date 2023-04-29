Авербух рассказал о том, как вернул долг фигуристу из Донецка

Российский хореограф и режиссер Илья Авербух рассказал корреспонденту «СЭ» о фигуристе из Донецка Михаиле Тихонове, который примет участие в шоу Ильи Авербуха 4 мая в «Мегаспорте».

«Это парень из группы Светланы Соколовской, он прыгает четверные. С ним связана интересная история — он участвовал в проекте «Ледниковый период. Дети», и тогда я его обрубил. А теперь спустя столько лет вот предложил поучаствовать шоу. В некотором роде отдал должок», — сказал Авербух.