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Фигурное катание

29 апреля, 17:40

Авербух рассказал о том, как вернул долг фигуристу из Донецка

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российский хореограф и режиссер Илья Авербух рассказал корреспонденту «СЭ» о фигуристе из Донецка Михаиле Тихонове, который примет участие в шоу Ильи Авербуха 4 мая в «Мегаспорте».

«Это парень из группы Светланы Соколовской, он прыгает четверные. С ним связана интересная история — он участвовал в проекте «Ледниковый период. Дети», и тогда я его обрубил. А теперь спустя столько лет вот предложил поучаствовать шоу. В некотором роде отдал должок», — сказал Авербух.

Фигурное катание
Илья Авербух
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