Авербух: «Лиза бережно вводит меня в мир рэпа»

Чемпион мира-2002 в танцах на льду, продюсер, режиссер-постановщик и хореограф Илья Авербух в интервью «СЭ» рассказал об отношениях с женой — актрисой Елизаветой Арзамасовой.

— Последний вызов, который бросили самому себе?

— Если говорить о личной жизни, то три года назад я кардинально ее поменял, женился. Вызов ли это? Конечно! Все-таки более пятнадцати лет оставался холостяком, казалось, потребности в семейных узах не испытываю. А потом встретил Лизу. И понял, что дальше хочу идти уже только с ней.

— Вы старше Лизы на 22 года. Чувствуется пропасть между поколениями?

— К счастью, нет. Во-первых, надо сказать большое спасибо ее маме. Она воспитывала дочь на тех же книжках, песнях, фильмах, на которых формировался и я. Лиза тоже любит Окуджаву, Высоцкого...

Во-вторых, среди ее друзей не было исключительно тинейджеров. Наоборот, Лизу всегда окружали люди разных поколений. Она со всеми находила общий язык, от каждого перенимала лучшее. Так что мы на одной волне, нам комфортно друг с другом. При этом Лиза для меня еще и мостик в молодежную субкультуру, бережно вводит в мир рэпа, который ей очень нравится.

Авербух и Арзамасова поженились в декабре 2020 года. В августе 2021-го у фигуриста и актрисы родился сын, которого назвали Львом.

49-летний Авербух является серебряным призером Олимпийских игр 2002 года, чемпионом мира (2002), чемпионом Европы (2003), а также победителем финала «Гран-при» (2003) в паре с Ириной Лобачевой.