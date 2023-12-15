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Авербух — об участии Романа Костомарова в гала-шоу: «Не хочу говорить, что он выйдет на коньках»

Александр Кружков
Обозреватель
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Роман Костомаров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Чемпион мира-2002 в танцах на льду, продюсер, режиссер-постановщик и хореограф Илья Авербух, которому 18 декабря исполняется 50 лет, в интервью «СЭ» рассказал об участии Романа Костомарова в гала-шоу 17 декабря в Москве.

— Вы проанонсировали участие в гала-шоу Романа Костомарова. О чем подумали, когда пару дней назад он впервые после ампутаций провел тренировку на льду?

— Начнем с того, что Рома действительно будет с нами 17 декабря. Не хочу говорить, что он выйдет на лед на коньках. Но зрители его увидят. Для меня это очень важно. Рома и его жена Оксана Домнина — мои близкие друзья.

А возвращаясь к вопросу... У меня другой эпизод перед глазами. Наша первая встреча после выписки из больницы. Когда с Лизой приехали к Роме домой, и он вышел к нам на протезах. Момент был очень волнительный. И для него, и для меня. Но мы быстро сломали этот барьер. Рома невероятно волевой. Я, как и все, восхищаюсь его мужеством, силой духа. Тем, как он в тяжелейшей ситуации мотивирует себя и свою семью.

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей.

Илья Авербух и&nbsp;Елизавета Арзамасова. «Более 15 лет оставался холостяком. А потом встретил Лизу. И понял, что дальше хочу идти только с ней». Трогательное интервью Ильи Авербуха

Фигурное катание
Илья Авербух
Роман Костомаров
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