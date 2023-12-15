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Сегодня, 10:55

Авербух: «Ни у меня, ни у Лизы нет сумок Birkin»

Александр Кружков
Обозреватель
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Илья Авербух.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Чемпион мира-2002 в танцах на льду, продюсер, режиссер-постановщик и хореограф Илья Авербух в интервью «СЭ» рассказал об отношении к дорогим брендам.

— Раньше вы поражались кнопочному телефону Vertu за 20 тысяч долларов. Последний случай, когда были удивлены ценой на что-либо?

— Ну, наверное, как любому мужчине, мне трудно понять высокую стоимость бриллиантов. Просто маленький яркий камушек — а цена, как у крутой иномарки! Не укладывается в голове. То же самое с брендовыми вещами. Да, кто-то готов выложить баснословные деньги за сумку Birkin или Louis Vuitton. Но это, на мой взгляд, несусветная глупость. Ни у меня, ни у жены таких сумок нет.

49-летний Авербух является серебряным призером Олимпийских игр 2002 года, чемпионом мира (2002), чемпионом Европы (2003), а также победителем финала «Гран-при» (2003) в паре с Ириной Лобачевой.

Илья Авербух и&nbsp;Елизавета Арзамасова. «Более 15 лет оставался холостяком. А потом встретил Лизу. И понял, что дальше хочу идти только с ней». Трогательное интервью Ильи Авербуха

Фигурное катание
Илья Авербух
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