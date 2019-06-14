Авербух рассказал о том, как катался в паре с Тутберидзе

Известный хореограф Илья Авербух, вспоминая историю знакомства с тренером Этери Тутберидзе, отметил, что в начале карьеры они катались в дуэте.

– Мы с Этери катались в паре в танцах на льду, правда уже тогда она была выше меня. Она мне припоминает, что я отказался с ней кататься, когда нас ставили вместе на СЮПе, а я и забыл о таком. Потом она мне как-то сказала: "Ты помнишь, как мы с тобой катались вместе?", а я: "Нет, не помню", чем еще больше обидел ее, – рассказал Авербух в интервью youtube-каналу "Елена Родина".

– Но вооще я прекрасно все помню, как мы катались в одной группе, она потом каталась с другим партнером. Прекрасно помню маму Этери, которая поддерживала в том числе и меня, ей нравился такой маленький мальчик. Вспоминаю все это с любовью, – добавил хореограф.

Также Авербух вспомнил о том, как в олимпийский сезон Тутберидзе обратилась к нему за помощью в постановке программы для Юлии Липницкой:

– Мы долгое время не общались, а потом Этери внезапно мне позвонила и попросила сделать программу для Юлии Липницкой. Я согласился только из-за нашего общего прошлого и чтобы ее поддержать, хотя я несколько раз пытался свернуть с этой истории. Тогда она попросила помочь, так как ситуация с Юлей была сложной. Она прям попросила: "Эта девочка может уйти, ее нужно как-то сохранить", – поведал Авербух.