Авербух рассказал о сотрудничестве с Медведевой

Известный хореограф Илья Авербух рассказал о сотрудничестве с россиянкой Евгенией Медведевой. По его словам, фигуристка накатывает программу, которую они сделали вместе.
– С Женей мы работаем достаточно давно, мы дружны, и в этом году она попросила меня помочь с постановкой ее короткой программы. В итоге программу мы сделали вместе, и сейчас Женя ее накатывает, – цитирует Авербуха neva.today.
Дополнительная информация
https://neva.today/news/glavnoe-dlya-sportsmena-ostavatsya-na-plavu-ilya-averbuh-o-ledovyh-shou-budushem-figurnogo-kataniya-i-priznanii-zritelej-172908/
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