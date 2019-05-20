Авербух рассказал о сотрудничестве с Медведевой

Известный хореограф Илья Авербух рассказал о сотрудничестве с россиянкой Евгенией Медведевой. По его словам, фигуристка накатывает программу, которую они сделали вместе.

– С Женей мы работаем достаточно давно, мы дружны, и в этом году она попросила меня помочь с постановкой ее короткой программы. В итоге программу мы сделали вместе, и сейчас Женя ее накатывает, – цитирует Авербуха neva.today.