Щербакова примет участие в ледовом шоу Авербуха
Серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух сообщил, что российская фигуристка Анна Щербакова примет участие в шоу «Чемпионы».
Представления пройдут с 7 июля по 8 августа на арене «Айсберг» в Сочи.
«Щербакова примет участие в моих шоу «Чемпионы», — приводит слова Авербуха ТАСС. — Помимо Анны, в этом шоу примут участие Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Степанова и Иван Букин, Марк Кондратюк, Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин. Это будет звездный состав из разных поколений».
18-летняя Щербакова является чемпионкой Олимпийских игр (2022), чемпионкой мира (2021) и двукратной вице-чемпионкой Европы (2020, 2022) в одиночном катании. Также фигуристка завоевала золотую медаль командного чемпионата мира (2021).
Источник: https://tass.ru/sport/14811137
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