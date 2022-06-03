Щербакова примет участие в ледовом шоу Авербуха

Серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух сообщил, что российская фигуристка Анна Щербакова примет участие в шоу «Чемпионы».

Представления пройдут с 7 июля по 8 августа на арене «Айсберг» в Сочи.

«Щербакова примет участие в моих шоу «Чемпионы», — приводит слова Авербуха ТАСС. — Помимо Анны, в этом шоу примут участие Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Степанова и Иван Букин, Марк Кондратюк, Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин. Это будет звездный состав из разных поколений».

18-летняя Щербакова является чемпионкой Олимпийских игр (2022), чемпионкой мира (2021) и двукратной вице-чемпионкой Европы (2020, 2022) в одиночном катании. Также фигуристка завоевала золотую медаль командного чемпионата мира (2021).