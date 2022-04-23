Хореограф Илья Авербух в разговоре с «СЭ» заявил, что следующий президент Федерации фигурного катания Москвы (ФФКМ) должен соответствовать уровню Ирины Рабер.

«Хочу поблагодарить за долгую работу Ирину Яковлевну. Он очень много сделала для Федерации фигурного катания Москвы. Какого бы кандидата ни выбрали — он должен будет соответствовать уровню, который установила Ирина Рабер. Это большая ответственность», — сказал Авербух «СЭ».

23 апреля в Москве состоится отчетно-выборная конференция, где пройдут выборы нового президента ФФКМ. Помимо Ирины Слуцкой на должность президента также претендует предприниматель Антон Абдурахманов.