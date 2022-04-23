«Достойная кандидатура». Роднина высказалась о решении Слуцкой побороться за пост президента ФФКМ

Депутат Госдумы РФ трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на решение Ирины Слуцкой стать президентом Федерации фигурного катания Москвы.

«Слуцкая — опытный человек. Она успела поработать и депутатаом Московской областной Думы. Это большой опыт. Ирина — достойный кандидат на эту должность. Я полностью поддерживаю ее. У ней есть любовь к тому, чем она занимается. Она знает все детали своей работы. Я за ее кандидатуру», — сказала Роднина «СЭ».

23 апреля в Москве состоится отчетно-выборная конференция, где пройдут выборы нового президента ФФКМ. Помимо Слуцкой на должность президента также претендует предприниматель Антон Абдурахманов.