Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 12:04

«Достойная кандидатура». Роднина высказалась о решении Слуцкой побороться за пост президента ФФКМ

Роднина прокомментировала решение Слуцкой стать президентом Федерации фигурного катания Москвы
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Депутат Госдумы РФ трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на решение Ирины Слуцкой стать президентом Федерации фигурного катания Москвы.

«Слуцкая — опытный человек. Она успела поработать и депутатаом Московской областной Думы. Это большой опыт. Ирина — достойный кандидат на эту должность. Я полностью поддерживаю ее. У ней есть любовь к тому, чем она занимается. Она знает все детали своей работы. Я за ее кандидатуру», — сказала Роднина «СЭ».

23 апреля в Москве состоится отчетно-выборная конференция, где пройдут выборы нового президента ФФКМ. Помимо Слуцкой на должность президента также претендует предприниматель Антон Абдурахманов.

Фигурное катание
Ирина Роднина
Ирина Слуцкая
0
Читайте также
Какие неочевидные симптомы говорят о проблемах с печенью
175 лет тюрьмы за изнасилование недостаточно. 13 гимнасток из сборной США готовы судиться с ФБР ради 130 млн долларов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Кандидат должен будет соответствовать уровню Ирины Рабер». Авербух — о выборах президента ФФКМ

«У Слуцкой серьезный конкурент. Абдурахманов — сильный руководитель». Жулин о выборах президента ФФКМ
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости