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Сегодня, 10:52

«Я полностью поддерживаю ее в этом». Тарасова — о намерении Слуцкой побороться за пост президента ФФКМ

Тарасова прокомментировала намерение Слуцкой побороться за пост президента ФФКМ
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на решение Ирины Слуцкой стать президентом Федерации фигурного катания Москвы.

«Я считаю у неё все шансы есть. Она выдающаяся спортсменка, умный человек, мать троих детей, у нее все есть для этого поста. Я полностью поддерживаю ее и думаю, что она справится с этой задачей», — заявила Татьяна Тарасова корреспонденту «СЭ» Александре Ланцетовой.

23 апреля в Москве состоится отчетно-выборная конференция, где пройдут выборы нового президента ФФКМ. Помимо Слуцкой на должность президента также претендует предприниматель Антон Абдурахманов.

Фигурное катание
Ирина Слуцкая
Татьяна Тарасова
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