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Сегодня, 15:34

Авербух будет ставить программы Михаилу Коляде и Елизавете Туктамышевой

Анна Горшкова
Корреспондент
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Хореограф Илья Авербух рассказал о планах сотрудничества с фигуристами Михаилом Колядой и Елизаветой Туктамышевой.

«Мы будем снова сотрудничать с Колядой, Туктамышевой. Ребята решили продолжать, и совсем скоро мы возьмемся за постановки. Алексей Николаевич Мишин уже утвердил музыку. Михаилу ставим обе программы, Елизавете — произвольную. Недавно работал с юниором из Санкт-Петербурга, который тренируется у Кирилла Давыденко. Также я курировал работу Елены Масленниковой с Андреем Мозалевым. Работы много», — приводит слова Авербуха Sport24.

В начале апреля 48-летний Авербух объявил о начале тренерской карьеры. Специалист сообщил, что будет работать вместе с хореографом-постановщиком Еленой Масленниковой.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2022-05-02-averbukh-budet-stavit-programmy-mikhailu-kolyade-i-yelizavete-tuktamyshevoy
Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
Илья Авербух
Михаил Коляда
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