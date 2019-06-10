Авербух предложил Медведевой участвовать в его постановочных шоу

Известный хореограф Илья Авербух сообщил о возможном сотрудничестве с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой.

- Сейчас ведем переговоры по поводу совместной работы с Евгенией Медведевой, - приводит слова специалиста Metro. - Думаю, уже в этом году увидим Женю в моих постановках. Конечно, на первом месте для нее по-прежнему остается спорт, но, возможно, она сможет совмещать.

Напомним, что Авербух поставил короткую программу Медведевой, которую она будет исполнять в новом сезоне.