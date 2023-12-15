Авербух: «Иногда Лиза говорит: «Сыграй в PlayStation! Тебе надо переключиться». И садится рядом»

Чемпион мира-2002 в танцах на льду, продюсер, режиссер-постановщик и хореограф Илья Авербух в интервью «СЭ» рассказал о своих недостатках.

— Однажды вы рассказали о своих вредных привычках: «Матерюсь, непунктуален, ем на ночь, могу часами рубиться в PlayStation». За последние годы что-то прибавилось?

— Нет. Я же работаю над собой. Из перечисленного всего стало меньше. Матом дома вообще не ругаюсь. Скажу больше — за три года у нас с Лизой даже не было ни одного разговора на повышенных тонах. Мало кто верит, но это так.

А вот питание по-прежнему проблема. Умом-то понимаю, что нельзя есть на ночь. Но домой возвращаюсь поздно, открываю холодильник и... А потом к зеркалу подходить страшно. Килограммов десять мне бы точно не мешало скинуть.

Что касается PlayStation, то иногда Лиза говорит: «Сыграй! Я вижу, тебе надо переключиться». И садится рядом, смотрит, как я по Сети играю в футбол. Ни бродилки, ни стрелялки меня не интересуют. Только футбол! Это реально отдушина.

49-летний Авербух является серебряным призером Олимпийских игр 2002 года, чемпионом мира (2002), чемпионом Европы (2003), а также победителем финала «Гран-при» (2003) в паре с Ириной Лобачевой.